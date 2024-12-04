في مشهد مؤثر وصادم لجمهوره حول العالم، أعلن الموسيقي البريطاني الأسطوري إلتون جون، فقدانه لبصره خلال حفل خيري أقيم لدعم مؤسسته لمكافحة الإيدز. وكشف جون، البالغ من العمر 77 عاماً، التحديات التي واجهها بسبب فقدانه البصر، بما في ذلك عدم تمكنه من مشاهدة العرض المسرحي (الشيطان يرتدي برادا)، الذي كان قد وضع بصماته الموسيقية عليه، مكتفياً بالاستماع إليه خلال الحفل.قال جون، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC): «لقد فقدت بصري، ولم أتمكن من رؤية العرض، لكنني استمتعت بالاستماع إليه». كلمات بسيطة لكنها حملت مشاعر عميقة أثارت تعاطف الحاضرين.ورغم الألم، وجه جون، شكراً خاصاً لزوجته ديفيد فيرنيش، واصفاً إياها بـ«الصخرة» التي دعمته خلال أزمته. كما تحدث بصراحة عن إصابته بعدوى في جنوب فرنسا قبل أشهر، والتي أثرت على عينيه، موضحاً أن حالته جعلته يعتمد على السمع والإحساس بدلاً من الرؤية.الحفل الخيري، الذي خُصصت أرباحه لدعم مؤسسة إلتون جون الخيرية لمكافحة الإيدز، شهد حضور شخصيات بارزة، من بينهم مصممة الأزياء دوناتيلا فيرساتشي. ورغم فقدان البصر، يواصل إلتون جون مسيرته الملهمة، مؤكداً أن الكفاح والإبداع لا يتوقفان أمام التحديات.