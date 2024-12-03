تتوقف منصة المراسلة الفورية واتساب عن دعمها الإصدارات الأقدم من تحديث iOS 15.1 في هواتف آيفون بدءًا من الخامس من مايو 2025، وهو القرار الذي سيؤثر في مستخدمي هواتف آيفون 5s وآيفون 6 وآيفون 6 بلس.

وستظل الهواتف الأحدث متوافقة مع التطبيق، بشرط أن تكون مُحدّثة إلى آخر إصدار متاح من نظام iOS.

وحرصت واتساب على دعم مجموعة واسعة من إصدارات iOS لتوفير خدماتها لمستخدمي هواتف آيفون المختلفة. ومع ذلك، يأتي قرار إيقاف دعم الإصدارات القديمة كخطوة لمواكبة التطورات التقنية للأنظمة الحديثة، وتقديم مزايا مُحسّنة للمستخدمين.

ووفقًا للإشعار الذي أرسلته واتساب، فإن مستخدمي هواتف آيفون التي تعمل بإصدارات أقدم من iOS 15.1 لن يتمكنوا من استخدام التطبيق بدايةً من مايو القادم.

وسيؤثر هذا القرار بنحو رئيسي في مستخدمي هواتف آيفون 5s وآيفون 6 وآيفون 6 بلس، إذ إن آخر تحديث متاح لهذه الهواتف هو iOS 12.5.7. وبالنظر إلى أن هذه الهواتف أُطلقت منذ أكثر من 10 سنوات، فإنه من المرجح أن يكون عدد المستخدمين المتأثرين محدودًا.

ويُوصى المستخدمون المتأثرون بتحديث أجهزتهم إلى أحدث إصدار متاح من نظام iOS أو الترقية إلى هاتف يدعم الإصدارات الحديثة للاستمرار باستخدام واتساب. فيما لن يؤثر هذا القرار في مستخدمي أندرويد، إذ سيستمرون باستخدام التطبيق دون أي تغييرات.