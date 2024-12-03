كشف الفنان المصري تامر حسني، عن أغنية شهيرة للفنانة اللبنانية أليسا، حيث أعلن أنه من كتب كلمات أغنيتها (تمضي الأيام)، التي صدرت منذ 12 عاماً ضمن ألبومها الشهير (تصدق بمين).وأكد حسني، في تصريحاته الأخيرة، أنه كتب كلمات الأغنية عندما كان في بداية مشواره الفني، لكنه فضّل حينها عدم الكشف عن ذلك لترك المجال لأليسا لتسليط الضوء على نجاح العمل. وأضاف، أن الأغنية ما زالت تحظى بمكانة خاصة لديه، مشيراً إلى أن تعاونه مع أليسا دائماً ما يكون ناجحاً ويلقى استحسان الجمهور. يُذكر، أن تامر حسني وأليسا تعاونا في مناسبات عديدة، ما يعكس عمق العلاقة الفنية بينهما.