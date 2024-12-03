حثت السلطات الصحية البريطانية الناس على الانتباه لثلاثة أعراض قد تكون محرجة لكنها تنذر بسرطان الأمعاء، ثاني أكثر أنواع السرطان فتكاً في المملكة المتحدة. الأعراض تشمل: الدم المستمر في البراز، التغير المستمر في عادات الأمعاء، والألم المستمر في أسفل البطن مثل الانتفاخ أو الشعور بعدم الراحة.ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، يتم تشخيص نحو 44 ألف حالة بسرطان الأمعاء سنويًا، ما يمثل 11% من حالات السرطان، ويتسبب في 17 ألف حالة وفاة سنويًا، ما يعادل 10% من وفيات السرطان في البلاد.وأشارت إلى أهمية الكشف المبكر، حيث يساعد التشخيص المبكر في تحسين فرص العلاج بشكل كبير. وعلى الرغم من أن هذه الأعراض قد تكون ناتجة عن مشاكل صحية أخرى، إلا أن استمرارها لأكثر من ثلاثة أسابيع يستدعي استشارة طبية فورية.الأبحاث تظهر أن 90% من المصابين بسرطان الأمعاء تجاوزوا الستين عاماً، إلا أن الإحصائيات الحديثة تكشف ارتفاعا مقلقا في الحالات بين الأشخاص دون سن الخمسين. وأكدت السلطات الصحية البريطانية، على ضرورة عدم الشعور بالإحراج عند مناقشة هذه الأعراض مع الطبيب، إذ قد يؤدي تجاهلها إلى عواقب وخيمة.