شهدت مصر جريمة مروعة، ارتكبها رب أسرة بحق أفراد عائلته، حيث أسفرت الجريمة عن مقتل 4 منهم وإصابة خامس، فيما أجرت النيابة العامة تحقيقات موسعة اليوم «الاثنين» بعدما مثل أمام أعضاء النيابة العامة في حضور الجهات الأمنية والحراسة المشددة، لتمثيل كيفية القيام بجريمته البشعة التي أثارت الرأي العام.

وأمرت النيابة العامة المصرية في تحقيقاتها التحفظ على المتهم، كما عاينت جثث الجناة «الأم والزوجة ونجلي المتهم، وأمرت بالتحفظ على جثثهم بثلاجة مستشفى بنها العام، وانتداب الطبيب الشرعي لفحص الضحايا والاستعلام عن حالة المصاب، وتبين من معاينه النيابة أن المجني عليهم ماتوا بالطعن والذبح، وحرزت النيابة سلاحا أبيض (سكين) كان موجوداً في مكان الواقعة.

وكانت الجهات الأمنية المصرية بمحافظة القليوبية، تلقت بلاغاً مساء أمس «الأحد» من أهالي قرية كفر منصور مركز طوخ، بقيام المتهم المدعو علي. ط. م «عاطل» ومدمن للمخدرات ولديه سوابق إجرامية، بارتكاب جريمة بشعة، وهى قتل زوجته وطفلية ووالدته وحرق جثثهم، وإصابة شقيقه بإصابات خطيرة، تم نقله على إثرها إلى العناية المركزة في حالة حرجة.



وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم مدمن للمخدرات ولديه سوابق إجرامية، فيما تشير التحقيقات إلى أن الجريمة جاءت بدافع الحاجة للمال، ما دفعه إلى قتل أسرته والتخلص من والدته وشقيقه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وأحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة، وأثارت الجريمة موجة من الغضب في محافظة القليوبية، وسط مطالبات بالقصاص العادل للضحايا.

وأعربت والدة «نعمة» الزوجة التي لقيت مصرعها على يد زوجها في المذبحة البشعة، عن صدمتها الكبيرة بعد فقدان ابنتها وأحفادها، قائلة: «حرق قلبي على بنتي وأحفادي» وأضافت والدة الضحية في تصريحات لها، أن ابنتها كانت تعمل بائعة خضار وتكافح من أجل تربية أطفالها، وأنها كانت «شقيانة» لتوفير لقمة عيش شريفة لها ولأولادها، وأنها تفاجأت بالحادثة من الجيران الذين طالبوها بالتوجه لمنزل ابنتها.

وتابعت والدة الضحية وأطفالها، أنها عند وصولها إلى المنزل، وجدت ابنتها مذبوحة إلى جانب طفليها، وقالت بدموع: «دخلت البيت لقيت بنتي مذبوحة وبنتها وابنها جنبها مذبوحين»، وأضافت: «عايزة حق بنتي وأحفادي وإعدام المتهم».