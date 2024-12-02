كشف المغني البريطاني الشهير إلتون جون، البالغ من العمر 77 عامًا، معاناته من فقدان تدريجي للبصر نتيجة إصابته بعدوى، مما أثر على قدرته على مشاهدة عرضه الموسيقي الجديد.

وخلال الليلة الافتتاحية لعرض «ذا ديفل ويرز برادا» في لندن يوم (الأحد) الماضي، قال جون للجمهور: «لم أتمكن من حضور عروض سابقة لأنني، كما تعلمون، أفقد بصري». وأضاف: «من الصعب بالنسبة لي رؤية العرض، لكني أحب أن أستمع إليه».

وكان إلتون جون، الذي لمع نجمه في عالم موسيقى البوب بأغانيه العاطفية وأنغام البيانو لأكثر من خمسة عقود، أعلن في سبتمبر الماضي عبر منشور على «إنستغرام» أنه أصيب بعدوى أدت إلى تقلص رؤيته في إحدى عينيه.

وأكد في المنشور أنه يتعافى ببطء، مشيرًا إلى أن استعادة البصر للعين المتضررة ستحتاج إلى وقت.

يعد إلتون جون من أبرز رموز الموسيقى على مستوى العالم، ويمثل هذا التحدي الصحي محطة صعبة في مسيرته الفنية الطويلة.