تقترب شركة الذكاء الاصطناعي XAI، المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، من إطلاق تطبيق جديد يشبه تطبيق chatgpt الخاص بشركة OpenAI بحلول ديسمبر القادم، حسب تقارير صحفية.

ويُعد هذا التحرك خطوة واضحة من ماسك وشركته XAI لمنافسة OpenAI، وهي الشركة التي شارك ماسك في تأسيسها قبل أن يغادرها في 2018.

وكان ماسك قد رفع دعاوى قضائية ضد OpenAI ومؤسسها المشارك المدير التنفيذي الحالي لها سام ألتمان، مفيداً بأنه «تعرّض للتضليل» أثناء تأسيس الشركة.

وسيكون تطبيق XAI المنتظر، حين إطلاقه أول منتج للشركة يستهدف المستهلكين مباشرةً، وسيواجه تحدياً كبيراً في سوق مزدحم ببدائل قوية ومجانية، إذ تتيح OpenAI وقوقل وأنثروبيك تطبيقاتها الخاصة التي تقدم مزايا مجانية، مثل ChatGPT وGemini وClaude على الترتيب.

وتُقدر قيمة XAI حالياً بنحو 50 مليار دولار، وفقاً لتقارير حديثة، وبذلك تكون قيمة الشركة قد تجاوزت 44 مليار دولار، وهي القيمة التي دفعها ماسك للاستحواذ على منصة إكس، تويتر آنذاك.