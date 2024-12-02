يتأثر الأطفال بما يسمعونه أكثر مما يتوقعه البالغون، إذ يمتصون ما يُقال لهم مباشرة أو ما يُقال في حضورهم، حتى لو بدا أنهم لا يصغون. في هذا السياق، يؤكد خبراء التربية، أن الأمر لا يتعلق بموضوع النقاش بحد ذاته، بل بالطريقة التي يُعرض بها. من بين المواضيع التي يُنصح بتجنب مناقشتها أمام الأطفال: انتقاد الأجسام، إذ يؤثر انتقاد الذات أو الآخرين سلباً على تقدير الأطفال لأنفسهم وصورة أجسادهم. الحديث السلبي عن أحد الوالدين أو المربين يجعل الطفل يشعر بالانقسام والذنب ويؤثر على إحساسه بالأمان. المقارنات بين الأشقاء، حتى الإيجابية منها، تُشعل التنافس والغيرة بينهم. مشكلات المال قد تثير مخاوف غير مبررة لدى الأطفال الذين لا يمتلكون الأدوات العقلية لفهم التعقيدات المالية.في المقابل، هناك مواضيع يُنصح بمناقشتها مع الأطفال لتعليمهم مهارات حياتية، مثل حل الخلافات، إذ يُعد تقديم نموذج لاحترام الآخرين أثناء حل النزاعات وسيلة فعالة لتعليم الأطفال كيفية التعبير عن حاجاتهم دون إيذاء الطرف الآخر.