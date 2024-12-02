أعلنت الفنانة السعودية ميلا الزهراني، ملامح شخصيتها في فيلم «هوبال»، حيث تقدم دور «سرا»، وهي امرأة بدوية تعيش مع أسرتها في الصحراء. يأخذ الفيلم المشاهدين إلى حقبة التسعينات، متناولًا التحديات التي تواجهها «سرا» في ظل الظروف الصحراوية القاسية، في تصوير يعكس صلابة المرأة البدوية وقدرتها على التكيف والصمود.يُعرض فيلم «هوبال» للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة في 7 ديسمبر 2024، على أن يبدأ عرضه في دور السينما السعودية 2 يناير 2025. ويُعد هذا العمل من الإنتاجات السينمائية السعودية المنتظرة، بمشاركة مجموعة مميزة من النجوم، تحت إشراف المخرج عبدالعزيز الشلاحي.ميلا الزهراني، واحدة من أبرز الأسماء الشابة في السينما الخليجية، وتسعى من خلال مشاركتها في هذا الفيلم إلى تقديم تجربة سينمائية متفردة تعكس تطور صناعة السينما المحلية ومكانتها المتنامية على المستوى الدولي.