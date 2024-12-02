أطلقت عارضة أزياء، الرصاص على زوجها 5 مرات، قبل أن تطلق النار على نفسها، في جريمة قتل وانتحار مروعة، وقعت على شرفة شاهقة الارتفاع.وأطلقت سابرينا كراسنيكي، 27 عاماً، النار على زوجها باغتيم كراسنيكي، 34 عاماً، في الطابق 45 من برج الشقق الفاخرة Beach Club II Hallandale، المطل على شاطئ Hallandale، شمال ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، وفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.وظهرت جثتا الزوجين على الشرفة، بينما كانت الشرطة تبحث في الداخل، والدماء تتساقط من الحافة إلى الشرفات السفلية.وكان باغتيم، جزءاً من عائلة ألبانية كبيرة هاجرت إلى الولايات المتحدة من بيجي في كوسوفو، وكانت عائلة زوجته أيضًا من أصل بلقاني.