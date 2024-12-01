كشف الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك عن إطلاق هاتف تسلا الجديد Tesla Model Pi، الذي يعد أحدث ابتكار تقني من الشركة في عالم التكنولوجيا.

ويتميز الهاتف بتصميم مبتكر وأداء تقني متميز، الأمر الذي يضعه في منافسة قوية مع الهواتف الذكية الرائدة عالمياً، مثل آيفون، ويعزز مكانة «تسلا» في سوق الأجهزة الذكية.

ولم يتم الإعلان عن مواصفات هاتف تسلا الجديد حتى الآن، ولكن ظهرت بعض المواصفات الأولية، أبرزها معالج من نوع Snapdragon xx، ذاكرة الوصول العشوائي تصل إلى نحو 12 غيغا رام، شاشة بحجم 6.7 بوصة من نوع OLED ودقة تصل إلى 1440×3200 بيكسل، بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع، ثلاث كاميرات خلفية بدقة 108 ميغا بكسل، هيكل خارجي من الألومنيوم، والزجاج مقاوم للخدش.

وينتظر جميع عشاق التكنولوجيا طرح هاتف تسلا في الأسواق، خصوصاً بعد الإعلان عن المواصفات الأولية الخاصة به، ولم تحدد الشركة موعداً لطرحه، ولكن من المتوقع أن يتم توفيره في جميع الأسواق العالمية خلال العام القادم، وبأسعار تنافسية.