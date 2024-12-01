أعلنت شركة (قوقل)، أنها ستبدأ في حذف حسابات Gmail، غير النشطة اعتباراً من 1 ديسمبر 2024م. وستشمل هذه الخطوة الحسابات التي لم يتم استخدامها لمدة عامين على الأقل، كجزء من جهود الشركة لتعزيز الأمان وحماية المستخدمين من التهديدات الإلكترونية.لتجنب حذف حسابك، توصي (قوقل) باتباع 4 خطوات:تسجيل الدخول إلى حسابك بانتظامإرسال أو قراءة رسائل البريد الإلكترونياستخدام خدمات «قوقل» الأخرىتفعيل ميزة التحقق بخطوتين