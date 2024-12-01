أعلنت شركة (قوقل)، أنها ستبدأ في حذف حسابات Gmail، غير النشطة اعتباراً من 1 ديسمبر 2024م. وستشمل هذه الخطوة الحسابات التي لم يتم استخدامها لمدة عامين على الأقل، كجزء من جهود الشركة لتعزيز الأمان وحماية المستخدمين من التهديدات الإلكترونية.
لتجنب حذف حسابك، توصي (قوقل) باتباع 4 خطوات:
تسجيل الدخول إلى حسابك بانتظام
إرسال أو قراءة رسائل البريد الإلكتروني
استخدام خدمات «قوقل» الأخرى
تفعيل ميزة التحقق بخطوتين
لتجنب حذف حسابك، توصي (قوقل) باتباع 4 خطوات:
تسجيل الدخول إلى حسابك بانتظام
إرسال أو قراءة رسائل البريد الإلكتروني
استخدام خدمات «قوقل» الأخرى
تفعيل ميزة التحقق بخطوتين