لطالما شعر الكثيرون بأن صوت المنبّه المفاجئ يشبه فقدان شيء ثمين، فهو يقطع لحظة الحلم أو الراحة المطمئنة. لكن لماذا يشعر البعض بالنشاط واليقظة أكثر عند الاستيقاظ بشكل طبيعي مقارنة بالاستيقاظ على صوت المنبّه؟ الإجابة تكمن في فهم دورة النوم، كما يوضح تقرير من (ستادي فايندز).تتكوّن دورة النوم من أربع مراحل رئيسية؛ تبدأ بالنوم الخفيف، ثم تتعمق تدريجياً وصولاً إلى مرحلة حركة العين السريعة (REM)، التي يحدث فيها الحلم بشكل أساسي. تستغرق هذه الدورة نحو 90 دقيقة وتتكرر من 4 إلى 6 مرات خلال الليل. يُعتبر نوم REM أكثر نشاطاً مقارنة بالنوم العميق (Non-REM)، وهو ما يجعل الاستيقاظ في نهاية دورة النوم أكثر راحة وانتعاشاً.