في لقاء مؤثر، تحدث الفنان المصري حسين فهمي، عن تفاصيل الأيام الأخيرة لشقيقه الراحل الفنان مصطفى فهمي؛ الذي توفي عن عمر يناهز 82 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان، إذ أوضح حسين فهمي، أن شقيقه خضع في أغسطس الماضي لعملية جراحية دقيقة لإزالة ورم في المخ، وبعدها تدهورت حالته الصحية تدريجيّاً. وأشار إلى أن مصطفى، شعر بتعب شديد صباح الثلاثاء، نُقل على إثره إلى أحد المستشفيات، وخضع لفحوصات وغادره ظهراً، لكن في المساء تدهورت حالته مرة أخرى، وتوفي قبل وصول سيارة الإسعاف.وأعرب حسين فهمي، عن حزنه العميق لفقدان شقيقه، مشيراً إلى أنه كان متواجداً في الجونة لحضور مهرجان سينمائي عندما علم بالخبر، مما أثر عليه بشدة. وأكد أن شقيقه مصطفى، كان يعاني من ثقل في اللسان وصعوبة في الحركة بعد العملية، ورغم استقرار حالته لفترة، إلا أن المرض كان صعباً. كما تحدثت الفنانة بشرى، عن قلق حسين فهمي على شقيقه خلال الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أنه كان متوتراً أثناء تواجده في المغرب، وكان الجميع يحاول تهدئته.يذكر أن مصطفى فهمي، توفي الشهر الماضي بعدما قدم خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال السينمائية والدرامية البارزة، وكان من نجوم (الزمن الجميل) في السينما المصرية.