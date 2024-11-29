كشفت محافظة الإسكندرية أن عقار شارع الليثى المنهار صادر بشأنه قرار هدم حتى سطح الأرض ولم ينفذ.

وأوضح بيان صادر عن المحافظة مساء (الخميس)، أن العقار صادر له قرار هدم حتى سطح الأرض يحمل رقم 77 لسنة 2009 وتم تحرير محضر باسم مالك العقار، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال عدم تنفيذ قرار الهدم الكلي.

وتلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية بلاغًا يفيد بانهيار أجزاء من منزل بشارع الليثي بمنطقة العطارين، دائرة الحي. وعلى الفور انتقل إلى موقع البلاغ مسؤولو الحي وضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف.

وتبين من المعاينة والفحص أن العقار بناء قديم، أسقف خشبية وحوائط حاملة، مكون من طابقين، مأهول بالسكان، وقد انهارت أجزاء داخلية من العقار، دون حدوث أي إصابات، واحتجاز بعض السكان.

ونجحت قوات الحماية المدنية في إخلاء السكان ووضع حواجز حديدية بمدخل المنزل والشارع المؤدي إليه، لتأمين المارة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.