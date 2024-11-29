انطلقت فعاليات معرض وزارة الداخلية التوعوي لتعزيز السلامة المرورية والالتزام بقواعد السير على الطرق، لسلامة الأرواح وحماية الممتلكات، وذلك في مجمعٍ تجاري بمدينة أبها، بمشاركة إمارة منطقة عسير والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للخدمات الطبية. وتستعرض وزارة الداخلية للزوار حتى يوم الأحد (1 ديسمبر 2024)، تطبيقات الذكاء الاصطناعي وخدماتها الإلكترونية، وآلية تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بنسبة (50%)، والمركبة الأمنية الكهربائية، ومنجزاتها في خفض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%، وجهاز محاكاة القيادة الافتراضي لتجربة القيادة الآمنة، والتعريف بأبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في عام 2023 بمنطقة عسير، وخدمة محفظة لوحات المركبات الرقمية، وجهود لجنة السلامة المرورية بالمنطقة، وركناً ترفيهياً وتوعوياً للأطفال.