في واقعة صادمة تشبه ما يحدث في أفلام الإثارة والتشويق، استعانت مطربة شعبية مصرية «مغمورة» بعصابة محترفة لاختطاف زوجها الثري الذي يحمل جنسية عربية.

الواقعة الغريبة شهدها مجمع سكني فاخر «كمباوند» في حي الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وكانت لها مقدمات قبل أسابيع، إذ نشبت خلافات زوجية بين الطرفين من النوع المعتاد، لكنها سرعان ما تطورت لتغادر الزوجة الفيلا الفاخرة تاركة طفليها في رعاية خادمة نيجيرية.

وبحسب التحقيقات، قضت المطربة بعض الوقت في شقة استأجرتها مؤقتاً، قبل أن تعود إلى زوجها، بزعم رغبتها في إنهاء المشاكل العالقة بينهما وتصفية الأجواء.

وفوجئ الزوج بثلاثة أشخاص بصحبة الزوجة ينقضون عليه ويقومون بحقنه بمادة مخدرة، ليجد نفسه بعد أن استيقظ في حالة يرثى لها داخل مصحة لعلاج الإدمان.

وتبين أن الزوجة قامت بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة بالدولار والجنيه المصري تخص الزوج، فضلاً عن جواز سفره، كما فرضت حظراً على الخادمة حتى لا تحكي ما حدث، لكن الخادمة تمكنت من الاتصال بأهل الزوج عبر الهاتف في لحظة غفلة من الزوجة.

وبلغت الجرأة بالزوجة أن ساومت شقيقة الزوج وخاله على مبلغ من المال نظير إخبارهما بمكان الزوج، وهو ما تم بالفعل.