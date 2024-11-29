كشفت دراسة حديثة إمكانية استخدام فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مكافحة بعض أنواع السرطان، وأظهرت الأبحاث أن الفايروس قد يهاجم الخلايا السرطانية، مما يفتح آفاقًا جديدة في مجال العلاج المناعي.وأجرى العلماء تجارب مخبرية، حيث تم تعديل الفايروس ليصبح أقل ضررًا للبشر، مع الحفاظ على قدرته على استهداف الخلايا السرطانية. وأظهرت النتائج الأولية، أن الفايروس المعدل تمكن من تقليل حجم الأورام في نماذج حيوانية، مما يشير إلى إمكانية تطوير علاجات مستقبلية تعتمد على هذا النهج.وعلى الرغم من هذه النتائج الواعدة، يؤكد الباحثون ضرورة إجراء المزيد من الدراسات السريرية للتأكد من سلامة وفعالية هذا العلاج المحتمل. كما يشددون على أن هذه الأبحاث لا تعني أن الإصابة بفايروس كورونا قد تكون مفيدة، بل تركز على استخدام نسخ معدلة وآمنة من الفايروس في بيئات طبية محكمة.ووفقًا لتقرير نشره موقع (ساينس أليرت)، تُعد هذه الدراسة خطوة مهمة نحو فهم أعمق للعلاقة بين الفايروسات والخلايا السرطانية، وقد تساهم في تطوير إستراتيجيات علاجية جديدة لمكافحة السرطان في المستقبل.