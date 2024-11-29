في 26 نوفمبر 2024م، تم القبض على المطرب الشعبي المصري سعد الصغير، بتهمة حيازة مواد مخدرة، مما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية والإعلامية. لكن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث سبقها العديد من النجوم الذين واجهوا مشكلات قانونية بسبب المخدرات. على سبيل المثال، في 2022م، تورطت الفنانة منة شلبي، في قضية حيازة مواد مخدرة عند عودتها من الولايات المتحدة، وحُكم عليها بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ. وتُسلط هذه الحوادث الضوء على التحديات التي يواجهها الفنانون مع ضغوط الشهرة، وأهمية التوعية بمخاطر تعاطي المخدرات وتأثيرها على حياتهم المهنية والشخصية.وشهد الوسط الفني المصري سابقاً تورط عدد من الفنانين في قضايا تتعلق بحيازة وتعاطي المخدرات، من أبرز هؤلاء:• دينا الشربيني: في 2013م، أُلقي القبض عليها بتهمة حيازة وتعاطي الكوكايين، وحُكم عليها بالسجن لمدة عام وغرامة مالية.• أحمد عزمي: في 2015م، تم القبض عليه في أحد الأكمنة وبحوزته مواد مخدرة بقصد التعاطي، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 6 أشهر.• ريكو: في 2015م، أُلقي القبض عليه مع أصدقائه أثناء تعاطيهم المخدرات في شقة بمدينة العبور، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام مع الشغل.• سامح عبدالعزيز: المخرج السينمائي المعروف، تم توقيفه في 2017م، بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات.