بتنظيم من الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية، تم اختيار نادي جدة لليخوت من قبل الاتحاد الدولي لرياضة الإبحار(World sailing) لاستضافة بطولة سباق تحدي اليخوت الشراعية العالمي للناشئين لعام 2024، والتي ستقام من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر، وسيعقبها مباشرةً سباق تحدي اليخوت الشراعية العالمي للسيدات التي ستقام من 4 ديسمبرإلى 8 ديسمبر.

ويأتي هذا الاختيار في إطار النجاحات التي حققها الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية، أبرزها بطولة كأس أمريكا 2023م التي تُعتبر من الإنجازات المهمة في مساعي الاتحاد لتعزيز رياضة الإبحار والتعريف بها في المملكة.

من جانبه، قال رئيس مجلس الاتحاد الدولي للإبحار الشراعي رئيس الاتحاد الدولي لرياضة الإبحار كوانهاي لي: «نحن متحمسون للغاية لاستضافة سباقات فريدة في هذا الموقع المميز، حيث تُعتبر هذه البطولة هي الأولى من نوعها التي ينظمها الاتحاد الدولي لرياضة الإبحار في المملكة العربية السعودية، هذا يعكس التزام المملكة بتطوير الرياضات المتنوعة وتعزيز مكانتها الدولية، حيث تعد رياضة الإبحار إحدى أسرع القطاعات الرياضية نموًا في العالم، ومن خلال هذا الحدث، نرى فرصة رائعة لتعزيز رياضات الإبحار الشراعي وتطويرها في المنطقة».

وأضافت الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للملاحة الشراعية سامية بغدادي: «بصفتي ممارسًا لرياضة الإبحار، أرى أن هذه لحظة تاريخية مهمة لجميع البحّارين والفرق من شتى أنحاء العالم، إنها فرصة استثنائية لاستكشاف إمكانيات مدينة جدة لتكون مركزًا حيويًا للرياضات البحرية على مدار السنة».

وتابعت: «نحن نعمل بجد لتعزيز رياضة الإبحار وإلهام شبابنا وشاباتنا لاستكشاف تراثنا البحري الغني مجددًا، وبالتالي، فإن استضافة بطولتين عالميتين بارزتين في نادي جدة لليخوت سيساهم بشكل كبير في إحداث تأثير دائم وعميق على الرياضة في السعودية، ونحن متحمسون لاستقبال جميع الفرق والمشاركة في هذه البطولة المميزة».

وذكر الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للإبحار الشراعي ديفيد غراهام، أن اختيار نادي جدة لليخوت لاستضافة بطولة سباق تحدي اليخوت الشراعية العالمي للناشئين والسيدات لعام 2024 يُعتبر خطوة بارزة في جهودنا لتعزيز الرياضة على مستوى عالمي، حيث تمتاز منطقة البحر الأحمر بتعداد سكاني يصل إلى تسعة ملايين نسمة، مما يوفر فرصاً كبيرة لتطوير برامج الفعاليات التي يمكن أن تُفيد الأفراد في جميع أنحاء الخليج وأفريقيا، بالإضافة إلى جميع المهتمين برياضة الإبحار.

ويهدف الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية إلى نشر الوعي وتعزيز ثقافة رياضة الإبحار في المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة رائدة في عالم رياضات الملاحة الشراعية.