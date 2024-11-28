وثقت كاميرا مراقبة، لحظة مرعبة لرجل أرجنتيني يطعن طليقته 28 مرة قبل أن يوجه السلاح نحو نفسه في مشهد صادم بهدف التخلص من حياته.ووفقاً لصحيفة (ديلي ميل) البريطانية، اقتحم سيرجيو ساريا (41 عاماً) مطعم بيتزا، وهو المكان الذي تعمل فيه ديبورا، زوجته السابقة، البالغة من العمر 45 عاماً، مع شريكها الجديد وهاجمها بسكين، ما أسفر عن إصابتها بـ28 طعنة، وقالت ديبورا: «أراد أن يقتلني مثل الحيوان، كل جروح الطعن التي لدي كانت في ضلوعي ورقبتي ووجهي وعيني، كان الأمر فظيعاً ومرعباً، لدي جرح كبير في مرفقي لأنه طعنني بتلك السكين».وأظهر مقطع الفيديو، سيرجيو وهو يقفز فوق الحاجز المؤدي إلى المطبخ، وينقض على ديبورا -التي كانت خلف المنضدة في ذلك الوقت- بسكين كبيرة في يده. وقالت ديبورا، التي خرجت من المستشفى بعد تلقيها العلاج: «لقد فشل في قتلي بأعجوبة، وأعتقد أن السبب في ذلك يرجع، إلى حد كبير، إلى المساعدة التي تلقيتها لأنهم حاولوا ضربه، وإبعاده عني، لكنه كان غاضباً».وتم القبض على سيرجيو الذي لا يزال في المستشفى لتلقي العلاج.