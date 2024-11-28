تستعد الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، للعودة إلى الشاشة الصغيرة في رمضان، من خلال مسلسل جديد بعنوان (وتقابل حبيب)، حيث تشاركها البطولة إنجي كيوان، في أول تعاون فني يجمع بينهما.المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، ويشارك في بطولته الفنان كريم فهمي؛ الذي يجتمع مجدداً مع ياسمين، بعد نجاحهما في مسلسل (ونحب تاني ليه) 2020م.تدور أحداث (وتقابل حبيب) في إطار درامي رومانسي، حيث تجسد ياسمين عبدالعزيز، دور امرأة تبحث عن الحب الحقيقي، بينما تلعب إنجي كيوان دوراً محورياً في حياتها.يُذكر أن إنجي كيوان، حققت شهرة واسعة في مجال الإعلام، وبدأت مسيرتها التمثيلية أخيراً، مما يجعل هذا العمل خطوة مهمة في مسيرتها الفنية. ومن المتوقع أن يبدأ تصوير المسلسل خلال الأسابيع القادمة، ليكون جاهزاً للعرض في رمضان.