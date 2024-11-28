في إطار استعدادات العاصمة الرياض لانطلاق النسخة الرابعة من احتفال (نور الرياض 2024)، أضاءت ليلة العرض الخاص للاحتفال مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، مقدمةً لمحة استثنائية عن أكبر احتفال للفنون الضوئية في العالم وسط حضور نخبة من الفنانين والقيمين الفنيين والشخصيات البارزة ووسائل الإعلام المحلية والدولية احتفاءً بالإبداع تحت شعار (بين الثرى والثريا).وأوضح مدير برنامج الرياض آرت المهندس خالد الهزاني أن «(نور الرياض) من مستهدفات 2030، ويسعى إلى تحويل الرياض إلى معرض فني مفتوح».وأكد الهزاني أن الاحتفال يعزز الارتقاء بجودة الحياة في عاصمة المملكة، وتشجيع الإبداع وتقديم الفنّ للمجتمع، ويعتبر بمثابة منصّة للتبادل الفنّي والثقافي لتحقيق أهداف برنامج (الرياض آرت) ومختلف مشاريعه في رعاية المواهب المحلية وتعزيز الاقتصاد الثقافي في العاصمة.من جهتها، قالت مديرة احتفال نور الرياض المهندسة نوف المنيف: «إن الاحتفال شهد عرضاً استثنائياً قدمته فرقة عالمية، يضم 1500 طائرة دون طيار، حولت سماء الرياض إلى لوحة مضيئة مستوحاة من القوى الخفية التي تشكل عالمنا، بشكل ينسجم من خلاله الضوء والصوت والحركة».ويحول احتفال (نور الرياض 2024) العاصمة إلى معرض مفتوح على مستوى العالم، إذ يُعرض أكثر من 60 عملاً ضوئياً أبدعها أكثر من 60 فناناً من 18 دولة؛ من بينهم 18 فناناً سعودياً موهوباً إلى جانب 43 فناناً دولياً.ويُقام الاحتفال ابتداءً من 28 نوفمبر حتى 14 ديسمبر، في ثلاثة مراكز رئيسية: مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، ووادي حنيفة، وحي جاكس. وعلى هامشه برنامج للشراكة المجتمعية يتضمن عروضاً فنية وورش عمل وحوارات وأنشطة متنوعة، ليقدم مزيجاً فريداً من الإثراء الثقافي وتعزز التعبير الإبداعي.يذكر أن برنامج (الرياض آرت) منذ انطلاقه في عام 2019، قدم ما يزيد على 500 عمل فني أبدعها أكثر من 500 فنان، واستقبل أكثر من ستة ملايين زائر من خلال برامجه المجتمعية الواسعة، كما يدعو الاحتفال المواطنين والمقيمين والزوار لاستكشاف المدينة، والاحتفاء بالصلة العميقة بين التراث والإبداع والآفاق العالية للمستقبل.