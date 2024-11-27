أعلنت شركة واتساب إطلاق ميزة جديدة تُتيح للمستخدمين تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة، مما يجعل تجربة التواصل عبر التطبيق أكثر مرونة وملاءمة. تهدف هذه الخاصية إلى تسهيل التعامل مع الرسائل الصوتية، خصوصا في الأوقات أو الأماكن التي يصعب فيها الاستماع إليها، مثل التنقل أو التواجد في بيئات صاخبة.الميزة الجديدة، المقرر طرحها عالمياً لمستخدمي أنظمة أندرويد وiOS خلال الأسابيع القادمة، ستعمل تلقائيًا على نسخ محتوى الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة داخل التطبيق. وستُساعد المستخدمين على قراءة الرسائل بدلاً من الاستماع إليها، وهو ما يحقق توازنًا بين مزايا الرسائل الصوتية وسلبياتها، مثل عدم القدرة على سماعها في جميع الأوقات.وأكدت واتساب، التزامها بخصوصية المستخدمين، موضحة أن النصوص الناتجة عن التفريغ الصوتي سيتم إنشاؤها مباشرة على الجهاز باستخدام نظام التشفير من طرف إلى طرف، مما يعني أن الرسائل ستبقى خاصة، ولن يتمكن أحد، بما في ذلك واتساب، من قراءتها.الميزة ستكون معطلة افتراضيًا، ويمكن تفعيلها من إعدادات التطبيق، وستدعم في البداية خمس لغات رئيسية، على أن يتم توسيع نطاق الدعم تدريجيًا ليشمل المزيد من اللغات. هذا التطور يعكس سعي واتساب المستمر لتحسين تجربة المستخدم وتلبية حاجاته بطرق مبتكرة.