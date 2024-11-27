أثارت جيانينا، ابنة النجم الأسطوري الأرجنتيني مارادونا، الجدل في رسالة عاطفية عبر منشور في حسابها على منصة إنستغرام بمناسبة الذكرى الـ4 لوفاة والدها، وكتبت ابنة مارادونا في المنشور أنها تعتقد أن وفاة والدها كانت جريمة قتل بالفعل، مؤكدة أن المتورطين سيدفعون ثمن ما قاموا به، وقالت: «لم تمت. لقد قتلوك. سوف تتحقق العدالة، أعدك بذلك».

المنشور الذي تم نشره في حساب ابنة النجم الأرجنتيني الراحل عبر إنستغرام والذي يضم أكثر من مليون متابع جاء فيه: «أفتقدك اليوم ودائما! أحبك يا أبي من كل قلبي! مرت أربع سنوات منذ أن غادر جزء مني معك، أصبحت الحياة أكثر ظلما وفي بعض الأحيان كئيبة. لم يعد أي شي كما كان. سعادتي تكمن معهم (في إشارة إلى عائلتها)».

وتضمن المنشور صورة مؤثرة لها وهي طفلة إلى جانب والدها، ويبدو أنها التقطت على الشاطئ عام 1991، كما هو موضح في الزاوية اليسرى السفلية من الصورة.

يذكر أن المتهمين الثمانية هم من المهنيين الصحيين المسؤولين عن رعاية نجم كرة القدم السابق أثناء إقامته الجبرية في مسكنه الذي كان يقع في شمال البلاد، حيث توفي أثناء تعافيه من جراحة في الرأس.

وتواجه إحدى المتهمات، وهي الممرضة جيزيلا مدريد، محاكمة أمام هيئة محلفين، بناء على طلب دفاعها، والتي بدأت بجلسة استماع أولية في أكتوبر الماضي.

وبخلاف جيانينا، أحيت العديد من الفرق وكذلك عدد من اللاعبين أيضا الذكرى الرابعة لوفاة مارادونا، حيث نشر الحساب الرسمي لمنتخب الأرجنتين على منصة «إكس» منشورا كتب فيه: «4 سنوات منذ رحيلك، أنت حاضر أكثر من أي وقت مضى دييجو... كم نفتقدك هنا».