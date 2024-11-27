تشارك الفنانة أسماء جلال في بطولة مسلسل «فقرة الساحر»، إلى جانب النجمين طه دسوقي وعلي قاسم، في عمل درامي قصير مكون من 8 حلقات. المسلسل من تأليف إياد صالح، إخراج تامر محسن، وإنتاج طارق الجنايني، ومن المقرر عرضه قريباً على إحدى المنصات الرقمية.تدور أحداث المسلسل حول ثلاثة أصدقاء، لمى، التي تؤدي دورها أسماء جلال، ومِكس وألفي، الذين يتحولون من مجرد أصدقاء إلى عصابة صغيرة تنفذ عمليات احتيال ذكية. تجمع القصة بين المغامرة والتشويق في إطار يمزج بين المواقف المثيرة وبعض اللمسات الكوميدية.جرى تصوير المسلسل بين مصر والمغرب، وهو مستوحى من أحداث حقيقية، ليقدم للمشاهدين رحلة مليئة بالمواقف الشيقة والتفاصيل الدرامية التي تبرز مهارات الشخصيات المختلفة.يعكس العمل جانباً جديداً من أداء أسماء جلال، التي تقدم شخصية محورية في الأحداث، ما يجعل المسلسل أحد الأعمال المنتظرة في الفترة القادمة.