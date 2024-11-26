توصل باحثون من معهد كارولينسكا إلى اكتشافٍ مهم يُمكن أن يفتح آفاقًا جديدة لعلاج أمراض التهاب الأمعاء وسرطان القولون والمستقيم، من خلال تحديد جزيء يُنشّط مستقبل الكبد «إكس» (LXR)، والذي يُساعد على تعزيز شفاء الأنسجة التالفة ويمنع نمو الأورام. يُعد هذا التطور خطوة كبيرة نحو تحسين خيارات العلاج الحالية، خصوصًا للمرضى الذين لا يستجيبون للعلاجات التقليدية.تكمن أهمية الدراسة في تقديم نهج جديد يستهدف تعزيز التئام الغشاء المخاطي للأمعاء عبر تنشيط عمليات التجديد الطبيعي للأنسجة دون المخاطرة بتحفيز نمو الخلايا السرطانية. ووفقًا للدكتور سرستيدهار داس، المؤلف الرئيسي للدراسة، فإن الخطر الأكبر في تعزيز شفاء الأنسجة يكمن في إمكانية استغلال الخلايا السرطانية لهذه العمليات الطبيعية لتنمو بشكل غير منضبط. ومع ذلك، نجحت الدراسة في تحديد آلية توازن دقيقة تُتيح تعزيز الشفاء مع قمع نمو الأورام.أظهرت التجارب أن تنشيط مستقبل الكبد «إكس» لا يعزز فقط تجديد الغشاء المخاطي بعد التلف، بل يمنع أيضًا تكاثر الخلايا السرطانية، مما يُبرز إمكاناته كهدف علاجي مبتكر. يُمكن لهذا الاكتشاف أن يُحدث نقلة نوعية في علاج أمراض الأمعاء الالتهابية المزمنة، مثل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي، عبر تقديم بدائل أكثر أمانًا وفعالية من الأدوية المثبطة للمناعة.يمثل هذا البحث خطوة أولية في رحلة تطوير علاجات جديدة، مع الحاجة إلى المزيد من الدراسات السريرية للتحقق من أمان وفعالية الجزيء على المدى الطويل. ومع ذلك، يفتح هذا الاكتشاف، الباب أمام استراتيجيات علاجية تُعزز الشفاء الذاتي للجسم وتحمي من تطور السرطان، مما يوفر أملًا جديدًا للملايين من المرضى.