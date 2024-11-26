غيّب الموت الفنان السوري إسماعيل رشيد، المعروف بأغنيته الشهيرة «ليه تشكي من الدنيا يا ورد»، عن عمر يناهز 70 عامًا، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا خالداً في ذاكرة الموسيقى العربية. ولد إسماعيل رشيد في مدينة السويداء السورية، حيث بدأت رحلته الفنية متأثرة بالطابع الفلكلوري للموسيقى المحلية، قبل أن يشق طريقه إلى الشهرة بفضل صوته الدافئ وألحانه المميزة.تميز رشيد، بقدرته على المزج بين الأصالة والتجديد، إذ نجح في تقديم أغانٍ لامست قلوب الجماهير بأسلوبه البسيط والمليء بالعاطفة. أغنيته «ليه تشكي من الدنيا يا ورد» كانت علامة فارقة في مسيرته الفنية، إذ أصبحت رمزًا للتفاؤل والصبر، ورافقت محبيه في لحظات تأملية لا تُنسى.خلال مسيرته الطويلة، قدّم رشيد، العديد من الأعمال التي تحمل طابعاً إنسانياً وشعبياً، جعلته قريباً من الناس وقضاياهم. ورغم قلة ظهوره الإعلامي في السنوات الأخيرة، بقي صوته حاضرًا في الوجدان.برحيله، تفقد الساحة الفنية العربية أحد رموزها، لكن أعماله ستبقى شاهدًا على موهبته الاستثنائية وشخصيته المتواضعة التي أثّرت في قلوب محبيه.