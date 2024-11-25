أفادت وزارة الداخلية الإماراتية بأن السلطات الأمنية شرعت في إجراء التحقيقات الأولية مع الجناة الثلاثة المقبوض عليهم بتهمة ارتكاب «جريمة القتل» بحق مقيم من مولدوفا يدعى زفي كوجان، قالت إسرائيل إنه يحمل جنسيتها.

وكشفت السلطات الأمنية عن هوية الجناة الثلاثة الذين يحملون الجنسية الأوزبكية، وهم: أولمبي توهيروفيتش (28 عاماً)، محمود جون عبد الرحيم (28 عاماً)، وعزيزتي كاملوفيتش (33 عاماً)، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وشددت الوزارة على حرص السلطات الأمنية المختصة على سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بكشف تفاصيل الحادثة وملابساتها ودوافعها، وتسخير قدراتها وخبراتها البشرية والمهنية وإمكانياتها التقنية التي أدت إلى القبض على الجناة.

وكانت الداخلية الإماراتية أعلنت، (الأحد)، القبض على متهمين بارتكاب الواقعة، وأكدت قدرتها على التعامل بحزم ضد كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره.