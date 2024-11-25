اندلع حريق هائل في العاصمة الفلبينية مانيلا أمس (الأحد)، طال مئات المنازل في منطقة عشوائية مكتظة بالسكان، متسبباً في تدميرها وتشريد الآلاف من سكانها.

وأعلنت السلطات أن الحريق بدأ في أحد المنازل ولكن ألسنة اللهب امتدت لنحو ألف منزل، دون تسجيل إصابات حتى الآن، وفقاً لوكالة رويترز.

وأظهرت لقطات جوية من الطائرات دون طيار حجم الدمار في قرية إيسلا بوتينج باتو، حيث دمرت آلاف المنازل وسويت بالأرض.

وقالت السلطات إن المنطقة كانت تؤوي نحو ألفي أسرة، مشيرة إلى أن معظم المباني كانت مبنية من مواد خفيفة، ما جعلها عرضة للحرائق.

ودفعت السلطات استجابةً للحادث بـ36 شاحنة إطفاء وأربعة قوارب لمكافحة الحريق، إضافة إلى طائرتي هليكوبتر من القوات الجوية.

يذكر أن هذه الحادثة أتت بعد أشهر قليلة من حريق مروع آخر في أغسطس الماضي، أودى بحياة 11 شخصاً بعد أن اجتاح مبنى سكنياً وتجارياً في منطقة تشايناتاون بمانيلا.