أصدر القضاء العراقي، اليوم(الإثنين)، حكماً بسجن «المشهورة» على شبكات التواصل الاجتماعي هديل خالد، المعروفة بـ«أم اللول» 6 سنوات، بعد نقض الحكم المؤبد الصادر بحقها سابقاً.وكانت القوات الأمنية ألقت القبض في شهر مايو الماضي على «أم اللول» بتهمة المتاجرة بالمخدرات. وفي 29 مايو أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكماً بالسجن المؤبد عليها بعد إدانتها بتجارة المخدرات الدولية.وقال المحامي طارق الشرع: بعد قرار النقض الصادر من محكمة التمييز الاتحادية وإلغاء قرار حكمها المؤبد، تم إجراء محاكمة هديل خالد، ومرة أخرى ومن المحكمة ذاتها أصدرت قرارا بالحكم 6 سنوات.