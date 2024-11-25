حذّرت خبيرة متخصصة في مجال السرطان، من أن بعض المكملات الغذائية، التي يُعتقد أنها مفيدة للصحة، قد تزيد من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان. وأشارت إلى أن الجرعات العالية من مضادات الأكسدة، مثل فيتامينات C وE، تؤدي إلى تحفيز نمو الأورام وانتشارها، خاصة في حالات سرطان الرئة.أظهرت دراسات مختبرية، أن تناول هذه المكملات بجرعات كبيرة يتسبب في نمو سرطانات الرئة وانتشارها، عن طريق تحفيز تكوين الأوعية الدموية داخل الأورام. وشددت الخبيرة على أنه لا يجب تجنب مضادات الأكسدة الموجودة في النظام الغذائي، ولكن الحصول على أكثر مما يحتاج إليه الجسم عبر المكملات الغذائية يسبب الضرر. وأوصت بضرورة استشارة الأطباء قبل البدء في تناول أي مكملات غذائية، والتأكد من الجرعات المناسبة التي لا تشكل خطراً على الصحة. كما نصحت بالاعتماد على نظام غذائي متوازن وغني بالعناصر الغذائية الطبيعية، بدلاً من اللجوء إلى المكملات الصناعية.هذا التحذير، يأتي في ظل تزايد استخدام المكملات الغذائية بين الأفراد، دون وعي كافٍ بالمخاطر المحتملة المرتبطة بالاستخدام غير المدروس لهذه المنتجات. لذا، من الضروري التوعية بأهمية الاعتدال والتوجيه الطبي في هذا المجال.