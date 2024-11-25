كشفت تقارير حديثة، أن لندن تتصدر المدن العالمية في حوادث سرقة الهواتف المحمولة، حيث يتم الإبلاغ عن سرقة هاتف كل ست دقائق. هذه الإحصاءات المقلقة، تسلط الضوء على تصاعد الجريمة المرتبطة بالهواتف المحمولة، التي أصبحت هدفا رئيسيا للصوص بسبب الطلب المتزايد على الهواتف المستعملة سواء داخل المملكة المتحدة أو في الأسواق الخارجية. وأوضحت التقارير، أن المناطق الأكثر ازدحاما في لندن، مثل محطات القطار ومراكز التسوق، تعد نقاطًا ساخنة لهذه السرقات، حيث يتم تنفيذها باستخدام أساليب مبتكرة وسريعة. من جهتها، تعهدت الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة هذه الظاهرة، بما في ذلك تعزيز وجود الشرطة في المناطق الأكثر عرضة للجرائم واستخدام تقنيات متطورة لتتبع الأجهزة المسروقة وتعطيلها. وتهدف هذه الجهود إلى ردع المجرمين وتقليل الخسائر التي يتكبدها المواطنون نتيجة هذه السرقات المتزايدة، مما يعكس التزام السلطات بضمان أمان المجتمع.