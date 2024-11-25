انطلقت النسخة الثانية من معرض الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية «بَنان» في واجهة روشن بمدينة الرياض، إذ تستمر فعالياته حتى 29 نوفمبر الجاري، مقدمة تجربة فريدة تسلط الضوء على الحرف والصناعات اليدوية التقليدية. ويهدف المعرض إلى دعم وتمكين الحرفيين من خلال عرض إبداعاتهم وتعزيز قدراتهم ضمن أجواء تفاعلية مميزة.يضم المعرض مجموعة متنوعة من الأجنحة والأنشطة، أبرزها: قرية فنون الحرف، وجناح العروض الحرفية الحية، والمعرض الحرفي، وجناح ورش العمل، ومنطقة التجارب التفاعلية، ومنصة رواد الأعمال، إضافة إلى جناح الطفل الذي يقدم أنشطة مخصصة للصغار.ويشارك في «بَنان» أكثر من 500 حرفي وحرفية من المملكة، إلى جانب ممثلين من 25 دولة حول العالم، ما يجعله منصة دولية تحتفي بالحرف اليدوية التقليدية. وتسعى هيئة التراث من خلال المعرض إلى تمكين الحرفيين اقتصاديًا، وتقديم فرص تسويقية لإبداعاتهم، إضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية الحرف اليدوية كجزء من التراث الثقافي غير المادي، وضمان استمراريتها للأجيال القادمة.وأكدت هيئة التراث، أن المعرض يعكس التزامها بتطوير القطاع الحِرفي وفقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للثقافة ورؤية السعودية 2030، ليكون حدثًا ثقافيًا يعزز مكانة المملكة في الساحة الدولية.يستقبل «بَنان» الزوار يوميًا من 4 عصرًا حتى 11 مساءً، باستثناء يومي الإثنين والأربعاء، إذ تفتح الأبواب من 10 صباحًا وحتى 11 مساءً.