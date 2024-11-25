تكثف قوات الحماية المدنية المصرية بمحافظة جنوب الوادي جهودها لاستخراج جثث بعض الأشخاص من تحت صخور جبلية سقطت عليهم بمنطقة «جبل الطير» بمدينة الخارجة إحدى مدن محافظات الوادي الجديد (جنوب غرب القاهرة)، ما أدى الى وفاة خمسة عمال وإصابة اثنين.

وكانت الجهات الأمنية المصرية قد تلقت بلاغاً مساء أمس (الأحد)، بحدوث انهيار صخري على عدد من العمال، وعلى الفور تم الدفع بأوناش وحفارات وسيارات مجهزة إلى موقع الحادث، بالتعاون مع معدات مصلحة الري والمياه الجوفية والكهرباء بحثاً عن الضحايا، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف برفقة قيادات أمنية من المحافظة إلى موقع الحادث.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثتين تم نقلهما إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي للعلاج، فيما تواصل أجهزة الحماية المدنية بالوادي الجديد جهودها المكثفة لانتشال باقي الضحايا، فيما أُخطرت النيابة لتولي التحقيق في الحادث، وأمرت الجهات المسؤولة بمعرفة أسباب الانهيار الصخري وتحديد مسؤولية الإهمال.