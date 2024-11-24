توفي ابن شقيقة الفنان رابح صقر، فيما تعرض ابنه الأكبر «صقر» لإصابته إثر حادثة سير.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة ابن شقيقة الفنان رابح صقر وإصابة ابنه في حادثة سير. وقال رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه في «x»: «خالص العزاء للفنان الكبير رابح صقر في وفاة ابن أخته في حادث والعزاء موصول لأهل الفقيد وتمنياتي بالشفاء العاجل لابنه صقر من هذا الحادث».

فيما أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان رابح صقر (روتانا) تأجيل حفله بموسم الرياض، ونشرت منشوراً كتبت فيه: «جمهورنا الكريم لأسباب طارئة وخارجة عن الإرادة سيتم تأجيل ليلة رابح صقر (جلسة) المقرر إقامتها يوم الجمعة 29 نوفمبر ضمن حفلات موسم الرياض على مسرح محمد عبده أرينا إلى وقت لاحق، وسيتم إرجاع قيمة التذاكر للمحفظة الإلكترونية بشكل تلقائي». وعلق حساب روتانا موسيقى، وكتب أيضاً: «تأجيل جلسة صقر الأغنية العربية رابح صقر، ضمن حفلات موسم الرياض‬، لأسباب طارئة خارجة عن الإرادة».