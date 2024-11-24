تستعد شبكة ZDF الألمانية لعرض فيلم وثائقي جديد بعنوان «هاري - الأمير المفقود» 3 ديسمبر في 8:15 مساءً، والذي يسلط الضوء على حياة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، ويركز على الأحداث المثيرة والصراعات التي مر بها بعد انفصاله عن العائلة المالكة البريطانية في 2020. يستعرض الفيلم التحديات التي واجهها هاري داخل العائلة، خاصةً دوره التقليدي كـ«احتياطي»، وتأثير ذلك على علاقته بأسرته، وما سببه من انقسامات داخل العائلة. كما يبرز الفيلم التوترات المستمرة بين التقاليد الملكية الراسخة ورؤية هاري الشخصية لمستقبله ودوره في النظام الملكي. يتناول العمل أيضاً التحديات التي واجهتها العائلة المالكة بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، بما في ذلك الحديث عن أمراض خطيرة أصابت الأمير هاري والأميرة كيت.الفيلم من إخراج المخرجة الحائزة على جوائز أولريك جرونوالد، وتم تصويره بين كاليفورنيا ونيويورك، متضمناً مقابلات مع شخصيات مقربة من الزوجين. ويأتي هذا العمل بعد إنتاجات أخرى بارزة تعاون فيها الزوجان مع «نتفليكس»، منها «Harry & Meghan»، الذي كشف عن علاقتهما بالعائلة المالكة، و«Live To Lead»، الذي ضم مقابلات مع قادة عالميين، و«Heart of Invictus»، الذي تناول حدثاً خيرياً رعاه الأمير هاري. منذ تنحيهما عن الالتزامات الملكية، استقر هاري وميغان في كاليفورنيا وتوقفا عن تلقي الدعم المالي من المملكة المتحدة، ما أدى إلى تراجع شعبيتهما داخل بريطانيا، فيما لا تزال حياتهما تثير الجدل في الإعلام العالمي.