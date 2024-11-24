في ظل التقدم التكنولوجي السريع، أصبحت الهواتف الذكية جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، مما يجعلها هدفاً جذاباً للتطبيقات الضارة التي تسعى لجمع بيانات المستخدمين دون علمهم. مؤخراً، تم اكتشاف 11 تطبيقاً على نظام أندرويد يُشتبه في تورطها في أنشطة تجسس وسرقة بيانات شخصية.هذه التطبيقات، بحسب «إرم نيوز»، التي تبدو بريئة في ظاهرها، تتنوع بين تطبيقات تحرير الصور، والألعاب، وتطبيقات تحسين الأداء. بمجرد تثبيتها، تبدأ في جمع معلومات حساسة مثل جهات الاتصال، الرسائل، وحتى بيانات الموقع الجغرافي، ثم ترسل هذه البيانات إلى خوادم خارجية دون موافقة المستخدم.لحماية خصوصيتك، يُنصح باتباع الخطوات التالية:• إزالة التطبيقات المشبوهة: إذا كان لديك أي من التطبيقات المذكورة أدناه، قم بحذفها فوراً.• تحديث نظام التشغيل: تأكد من أن هاتفك يعمل بأحدث إصدار من نظام التشغيل لتلقي التحديثات الأمنية.• استخدام برامج مكافحة الفايروسات: قم بتثبيت تطبيق موثوق لمكافحة البرمجيات الخبيثة وفحص جهازك بانتظام.• التحقق من أذونات التطبيقات: قبل تثبيت أي تطبيق، راجع الأذونات المطلوبة وتأكد من توافقها مع وظيفة التطبيق.التطبيقات المشبوهة:Super CameraFunny CameraBeauty CameraHappy Photo CollageJoy LauncherTurbo BrowserWeather ForecastCandy Selfie CameraPrivate BrowserFree VPNSuper Battery