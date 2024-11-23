يبدأ جايكو 8، وهو الطراز الرئيسي للطرق الوعرة من OMODA & JAECOO، رحلته الجديدة في السوق السعودي، مقدمًا خيارات سفر عالية الجودة للمستهلكين في السعودية وفرصة للعلامة التجارية لاستعراض قدراتها التقنية.

تميز متعدد الأبعاد من جايكو: رفع مستوى العلامة التجارية

خلال قمة مستخدمي شيري الدولية، قدم جايكو أداءً مميزًا في تحدي المدى الطويل لطراز J7 PHEV، والإطلاق العالمي لطراز J5، وتجارب القيادة لجايكو 8، مما أبرز القوة التقنية للعلامة، وساهمت هذه الأنشطة في دعم تطوير سلسلة جايكو بشكل كبير، لتخلق أجواء إيجابية وأساسًا قويًا لإطلاق جايكو 8 في السعودية.

في تحدي الماراثون الطويل الذي شمل سبع دول لطراز J7 PHEV، أكمل الطراز جميع مؤشرات الأداء بنجاح، معتمدًا على نظام SHS (Super Hybrid System) الهجين الفائق. حقق هذا الطراز معدل إنجاز للمدى الكهربائي النقي بلغ 139٪، ومدى مشترك يصل إلى 1353 كيلومترًا، مع استهلاك مشترك للوقود قدره 3.3 لتر فقط، مما أظهر أساسًا تقنيًا متقدمًا للعلامة وجعله خيارًا ممتازًا للسفر بالطاقة الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك، لفت الظهور العالمي الأول للطراز الخفيف للطرق الوعرة J5 اهتمام الإعلام والمستهلكين في أكثر من 30 دولة. مستوحى من “أصل الطبيعة”، يعكس تصميم J5 الجمال الطبيعي ويلبي احتياجات المستخدمين الشباب للترحال في الهواء الطلق، وتوقظ رغبتهم في المغامرات الطبيعية.

في تجربة القيادة خلال القمة، شاركت جميع طرازات OMODA & JAECOO، مع بروز طراز جايكو 8 الفاخر للطرق الوعرة. في منطقة التحدي الخفيف للطرق الوعرة التي تضمنت برك طينية ومنحدرات صخرية، أظهر جايكو 8 أداءً استثنائيًا، حيث حافظ على قوة مستقرة في الطين وتعامل بقدرة عزم قوية مع المنحدرات الصخرية الحادة. مكن التحكم الدقيق السائقين من التنقل في التضاريس المعقدة بثقة، مع فرملة وتوجيه دقيقين. وساهمت قدراته القوية على الطرق الوعرة في تجاوزه المناطق الطينية بسرعة.

وصول جايكو 8 إلى السعودية: رحلة جديدة لملك الطرق الوعرة

يستعد جايكو 8 لبدء رحلته الجديدة في السوق السعودي. مع الصحاري الشاسعة والجبال الوعرة في السعودية، تتطلب البلاد مركبات ذات أداء عالٍ، ولكن قدرات جايكو 8 المميزة على الطرق الوعرة وتقنيته المتقدمة تجعله ملائمًا لتحديات هذه البيئة. ويُعرف جايكو 8، كأكبر سيارة SUV فاخرة للعلامة، باسم “الدرجة أولى للطرق الوعرة”، حيث تتميز بالراحة الفائقة. تأتي بتصميم داخلي من الجلد الفاخر، مع نظام تعليق نشط CDC يضم 15 حساسًا يراقب ظروف الطريق ويضبط تخميد ممتصات الصدمات ديناميكيًا، مما يقلل من الاهتزازات ويضمن قيادة سلسة في مختلف التضاريس.

كما أن أداء جايكو 8 على الطرق الوعرة ممتاز بشكل خاص، بفضل تقنيته للتحكم المتجه في الدفع الرباعي، التي تشبه تلك المستخدمة في طرازات Land Rover. تستشعر هذه التقنية ظروف الطريق بدقة وتوزع القوة بذكاء لضمان وصول العزم المناسب لكل عجلة في الوقت المناسب. سواء كانت الطرق الحضرية، أو المسارات الجبلية، أو الصحاري الواسعة، فإن نظام الدفع الرباعي المتجه يمنح جايكو 8 قدرة استثنائية على القيادة في مختلف التضاريس، مما يجعله قوة مهيمنة في سيناريوهات الطرق الوعرة.

كرست OMODA & JAECOO جهودها للتوسع دوليًا وتلبية احتياجات المستهلكين العالميين. ويعد السوق السعودي، الذي يتأثر بعوامل اقتصادية وجغرافية وثقافية فريدة، ذا أهمية محورية في الشرق الأوسط ويؤثر على توجهات السوق الإقليمية.

يرجى إبداء الرأي من خلال الاستبيان السريع لعلامتي JAECOO و OMODA عبر الروابط أدناه:

OMODA: https://nov.wjx.cn/vm/wJMj8xn.aspx

JAECOO: https://nov.wjx.cn/vm/PxVOHhe.aspx