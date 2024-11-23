تجرى النيابة العامة المصرية بمحافظة الجيزة تحقيقات موسعة مع المخرج«ع. ز» المتهم بسرقة محتويات ومشغولات ذهبية للفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، وذلك من داخل شقتها.

وكنت الأجهزة الأمنية المصرية، تلقت بلاغاً منذ عام ونصف من الفنانة «شاليمار» بسرقة قطع ثمينة من مصوغاتها الذهبية، عبارة عن أسورة ألماس مشعة و خاتم ألماس أنيق، وساعتين فاخرتين من ماركات عالمية، بالإضافة إلى مصوغات ذهبية أخرى ذات قيمة كبيرة.

وتوجهت المجنى عليها أمس «الجمعة» إلى الجهات الأمنية المصرية، بأقوال جديدة للمحضر القديم، متهمة مخرجاً شهيراً بسرقة مصوغاتها الذهبية، باعتباره صديقاً لها ولزوجها، وكان دائم التردد عليهما في شقتها بأبراج شهيرة بالجيزة، وأنه كان مطلعاً على أماكن تخزين المجوهرات الخاصة بها، وأنه هو من استولى على مصوغاتها، وأضافت فى أقوالها: «إنها شكت فيه بعدما أعاد بعض القطع المفقودة لها، بحجة العثور عليها، فاتهمته بصلته بالجريمة، وأصدرت النيابة العامة بالجيزة قراراً بضبطه وإحضاره».

وبالقبض عليه وبمواجهته وتفتيشه، عثر بحوزته على حقيبة جلد سوداء اللون، بها 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وقرر بأن المضبوطات تحصل عليها من شاليمار شربتلي، وقررت النيابة العامة بالجيزة حجز المخرج الشهير 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث الجنائية، في اتهامه بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي.