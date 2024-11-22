أفادت منظمة الصحة العالمية و(اليونيسيف) في تقرير مشترك بارتفاع كبير في حالات الإصابة بالحصبة عالمياً خلال 2023م، إذ تم تسجيل 10.3 مليون إصابة و107500 حالة وفاة، معظمها بين الأطفال دون سن الخامسة. يأتي هذا الارتفاع نتيجة فجوة كبيرة في تغطية التطعيمات، إذ فوّت نحو 40 مليون طفل الجرعات الأساسية للقاح الحصبة في 2021م.المرض؛ الذي يُعد من أكثر الأمراض الفايروسية عدوى، يمكن الوقاية منه بفعالية عبر اللقاحات التي توفر حماية تصل إلى 97% عند تلقي الجرعتين الموصى بهما. إلا أن التراجع في حملات التطعيم، بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، والصراعات المسلحة، وتراجع الأنظمة الصحية، أدى إلى تفاقم المشكلة.وأكدت المنظمة، أن هذا الوضع يمثل تحذيراً خطيراً للحكومات حول العالم، ودعت إلى تعزيز برامج التطعيم وتحسين الوصول إلى المناطق النائية. كما حثت على مكافحة الشائعات والمعلومات المضللة حول اللقاحات، التي ساهمت في عزوف الأسر عن تطعيم أطفالهم.ويُظهر هذا الارتفاع أهمية الاستثمار في الوقاية عبر تعزيز التوعية المجتمعية، وإطلاق حملات تطعيم شاملة، وضمان توفير اللقاحات للأطفال في جميع أنحاء العالم، خاصة في الدول النامية والمناطق التي تعاني من أزمات اقتصادية.