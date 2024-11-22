أصدرت محكمة أمريكية، حكماً بالسجن لمدة 60 شهراً على الهاكر إيليا ليشتنشتاين، بعد إدانته بتهمة غسل نحو مليار دولار من عملة البيتكوين المسروقة. وتعود القضية إلى اختراق منصة (بيتفينكس) في 2016م، إذ تمت سرقة نحو 120 ألف بيتكوين، ما يعادل حينها 72 مليون دولار، وارتفعت قيمتها لاحقاً إلى 4.5 مليار دولار.وتمكنت السلطات الأمنية، من تتبع الأموال المسروقة عبر سلسلة من المعاملات المعقدة، وصولاً إلى ليشتنشتاين وزوجته هيذر مورغان، التي اعترفت بغسل الأموال. وتمت مصادرة نحو 94 ألف بيتكوين، في واحدة من أكبر عمليات المصادرة في تاريخ وزارة العدل الأمريكية.وتُظهر هذه القضية التحديات التي تواجهها السلطات في مكافحة الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالعملات الرقمية، وتؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي لملاحقة المتورطين في مثل هذه الجرائم.