في اليوم العالمي للسكري، يزداد الوعي بأهمية اكتشاف المرض مبكراً للحد من مضاعفاته، وتحسين جودة الحياة للمصابين. ويتطلب التشخيص المبكر، معرفة بعض المؤشرات الأساسية التي قد تدل على احتمالية الإصابة بالسكري.. وهذه خمسة مؤشرات يجب الانتباه لها:
الشعور المتكرر بالعطش
التبول المتكرر بشكل غير طبيعي
الشعور بالتعب أو الإرهاق المستمر
تراجع في القدرة على التركيز
بطء التئام الجروح والعدوى المتكررة
الشعور المتكرر بالعطش
التبول المتكرر بشكل غير طبيعي
الشعور بالتعب أو الإرهاق المستمر
تراجع في القدرة على التركيز
بطء التئام الجروح والعدوى المتكررة