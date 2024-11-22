في اليوم العالمي للسكري، يزداد الوعي بأهمية اكتشاف المرض مبكراً للحد من مضاعفاته، وتحسين جودة الحياة للمصابين. ويتطلب التشخيص المبكر، معرفة بعض المؤشرات الأساسية التي قد تدل على احتمالية الإصابة بالسكري.. وهذه خمسة مؤشرات يجب الانتباه لها:الشعور المتكرر بالعطشالتبول المتكرر بشكل غير طبيعيالشعور بالتعب أو الإرهاق المستمرتراجع في القدرة على التركيزبطء التئام الجروح والعدوى المتكررة