تشير الأبحاث الحديثة إلى أن حقن التنحيف، المعروفة بفعاليتها في معالجة السمنة والسكري، قد تقدم فوائد صحية متعددة تتجاوز هذين المجالين. تُظهر الدراسات أن منبهات مستقبلات الببتيد-1 الشبيهة بالجلوكاجون (GLP-1 RA) يمكن أن تساهم في تحسين صحة الأفراد بطرق متنوعة. إضافة إلى دورها في إنقاص الوزن والسيطرة على مستويات السكر في الدم، قد تساعد هذه الحقن في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتحسين وظائف الكبد، والحد من التهابات الجسم. كما يُعتقد أنها قد تساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل احتمالية الإصابة ببعض أنواع السرطان. هذه النتائج تشير إلى إمكانات واسعة لاستخدام حقن التنحيف في معالجة مجموعة من المشكلات الصحية، مما يعزز من أهمية البحث المستمر في هذا المجال لتحديد الفوائد المحتملة وتطبيقاتها السريرية.وأظهرت دراسة حديثة، أن واحداً من كل أربعة أشخاص يفكرون في استخدام حقن التنحيف دون استشارة طبية، مما يزيد من احتمالية الوقوع في أخطاء قد تؤثر على فعالية العلاج وسلامة المستخدم. من أبرز هذه الأخطاء: عدم الالتزام بالجرعات الموصوفة، وتجاهل الآثار الجانبية المحتملة، وعدم اتباع نظام غذائي صحي متوازن. إضافة إلى ذلك، قد يؤدي الاعتماد الكلي على الحقن دون ممارسة النشاط البدني إلى نتائج غير مرضية. كما أن استخدام الحقن دون استشارة طبية قد يتسبب في تفاعلات دوائية غير مرغوب فيها. لذا، يُنصح دائماً بالتواصل مع مختصي الرعاية الصحية قبل البدء في استخدام أي علاج، لضمان تحقيق النتائج المرجوة بأمان وفعالية.