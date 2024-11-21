أطلقت المملكة العربية السعودية، معسكرًا تدريبيًا مكثفًا استعدادًا لمشاركة الفرق الوطنية في أولمبياد الروبوت العالمي 2024. يهدف المعسكر إلى تعزيز مهارات المشاركين في مجالات البرمجة، التصميم، وحل المشكلات التقنية.يُعد الأولمبياد العالمي للروبوت منصة تنافسية تجمع نخبة العقول الشابة من مختلف دول العالم، ما يحفز المشاركين السعوديين على الابتكار والتفوق. يركز المعسكر على تدريب الفرق في بيئة تحاكي تحديات المسابقة الدولية، ويستهدف بناء قدراتهم لتحقيق إنجازات مشرفة.يأتي هذا المعسكر ضمن إستراتيجية المملكة لدعم الابتكار والتقنية، في إطار رؤية 2030، التي تسعى لتعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في العلوم والتكنولوجيا.