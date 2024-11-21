نجح فريق طبي سعودي بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم في إجراء عملية قسطرة قلبية معقدة لطفل يمني يبلغ من العمر 10 سنوات. كان الطفل يعاني من تشوه خلقي نادر في القلب، إذ تطلب التدخل الطبي إغلاق فتحة بين البطينين باستخدام تقنية القسطرة، دون الحاجة إلى جراحة مفتوحة.استغرقت العملية ساعات عدة، وتم تنفيذها بأعلى مستويات الدقة، مما ساهم في إنقاذ حياة الطفل. غادر الطفل المستشفى بصحة جيدة بعد فترة مراقبة قصيرة، وسط إشادة من عائلته بالفريق الطبي والخدمات الصحية المتقدمة التي قدمتها المملكة.يُعد هذا النجاح الطبي دليلاً على مستوى التطور الذي وصلت إليه المملكة في مجالات الرعاية الصحية، خصوصاً في جراحة القلب للأطفال، وهو جزء من الجهود المستمرة لتعزيز جودة الحياة وتوفير خدمات طبية متقدمة للمحتاجين.