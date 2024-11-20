أثارت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، موجة من التساؤلات والجدل بعد نشرها رسالة غامضة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت صورة مكتوب عليها: «دايمًا الندالة مش بتيجي غير من الناس اللي انت كنت كويس وجدع معاهم»، مرفقة بتعليق مختصر: «تتبروز».هذه الرسالة، دفعت البعض إلى التساؤل حول المقصود بها، إذ ربط كثيرون الأمر بطليقها الفنان أحمد العوضي، خصوصا بعد الأخبار المتداولة عن تعثر محاولات عودتهما كزوجين.في الوقت نفسه، تستعد ياسمين عبدالعزيز، للعودة إلى الشاشة الصغيرة بمسلسلها الجديد «وتقابل حبيب»، الذي ينتمي إلى فئة الدراما الاجتماعية التشويقية، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.على الجانب الآخر، أكد أحمد العوضي، في تصريحات سابقة، أن قصة علاقته مع ياسمين عبدالعزيز مرت بالعديد من المحطات الصعبة والناجحة، مشيراً إلى أنها ساندته في أوقات أزماته الصحية، ووصفها بأنها «النجمة الأهم في الوطن العربي». وتبقى الرسالة الغامضة محور حديث الوسط الفني، إذ ما زالت هوية المقصود بها غير معروفة، ما يثير المزيد من الاهتمام بحياة ياسمين الشخصية والمهنية.