تواصل الرياض، تعزيز مكانتها الرائدة كعاصمة للفن والثقافة والإبداع في المنطقة مع التحولات المُبهرة والحراك المستمر الذي تشهده كل ساعة، ويترقب رواد موسم الرياض العرض الموسيقي الحي الأول للسير أنتوني هوبكنز، الممثل البريطاني الحائز على جائزتي أوسكار. إذ يقدم مقطوعات موسيقية من تأليفه في حدث يعكس ثراء وتنوع البرنامج الفني للموسم.يتزامن هذا الحدث مع النجاحات المستمرة التي حققها موسم الرياض، أحدثها في تمكنه من إعادة النجمة العالمية سيلين ديون إلى المسرح في حفلة أسطورية جمعتها مع كل من جينيفر لوبيز وكاميلا كابيلو، حظيت بمتابعة واسعة على مستوى العالم وحققت أرقام مشاهدات مرتفعة، جعلتها حديث الإعلام والجماهير، وأكدت قدرة الموسم على تقديم تجارب فنية استثنائية تجمع بين كبار النجوم العالميين.وأشار رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، إلى أن الموسم يحمل مفاجآت عالمية كبيرة ستكون محور اهتمام الجمهور محلياً ودولياً.هذا الإعلان عزز الترقب لما سيأتي في الأيام القادمة، خصوصاً مع تنوع الفعاليات وتزايد أسماء المشاهير المشاركين.العرض المرتقب للسير أنتوني هوبكنز، يعكس اتجاه الموسم لتقديم فعاليات غير تقليدية تفتح المجال أمام أنواع مختلفة من الفنون. مثل هذه العروض تقدم للجمهور تجربة جديدة تتجاوز الحفلات التقليدية لتكون تجربة فنية تحمل أبعاداً إبداعية عميقة.ومع استمرار موسم الرياض في تقديم مجموعة متنوعة من الفعاليات العالمية، تُعزز العاصمة السعودية مكانتها كوجهة رئيسية لعشاق الفن والإبداع، وكنقطة التقاء تجمع بين الثقافات والمواهب من مختلف أنحاء العالم.