كشفت دراسات حديثة مخاطر صحية محتملة لاستخدام الأظافر الاصطناعية، مشيرة إلى إمكانية تسببها في الإصابة بالسرطان. وترجع هذه المخاطر إلى المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع وتثبيت هذه الأظافر، والتي قد تحتوي على مركبات ذات تأثيرات مسرطنة.وأوضح الخبراء، أن بعض المواد اللاصقة والمكونات، مثل الفورمالديهايد والأكريليت، تُعرف بخطورتها الصحية وقد تؤدي إلى تهيج الجلد وزيادة خطر الالتهابات الفطرية والبكتيرية. كما حذّروا من استخدام الأشعة فوق البنفسجية لتجفيف الأظافر، إذ يُمكن أن يسبب التعرض المتكرر لها زيادة احتمالية الإصابة بسرطان الجلد.وبحسب تقرير نشره موقع إرم نيوز، يُنصح بتوخي الحذر عند استخدام الأظافر الاصطناعية من خلال اختيار منتجات ذات جودة عالية وتقليل التعرض للأشعة فوق البنفسجية. كما يُوصى بالتواصل مع خبراء التجميل والأطباء لتجنب أي آثار جانبية محتملة.يُذكر، أن هذه التحذيرات تأتي ضمن جهود التوعية بالمخاطر الصحية للمواد التجميلية، خصوصاً مع تزايد الاعتماد على تقنيات التجميل التي قد تكون ذات تأثيرات ضارة على المدى الطويل.