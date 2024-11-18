بعد 3 أيام من فقدانه في غابة كثيفة بمنطقة سكيكدة شمال شرق البلاد، عثرت الحماية المدنية الجزائرية (الدفاع المدني) اليوم (الإثنين) على طفل يبلغ من العمر 3 سنوات على قيد الحياة.

وقالت وسائل إعلام جزائرية إن الطفل وسيم ضاع (السبت) حين كان مع عائلته في رحلة داخل هذه الغابة، المعروفة بكثافتها، وقد أدى الاختفاء إلى إطلاق عملية إنقاذ كبيرة في غابة الركوبة في ولاية سكيكدة، بمشاركة وحدات من الشرطة والجيش والحماية المدنية وعدد من المواطنين، واستخدمت فيها مروحيات وكلاب مدربة ووسائل أخرى، واستمرت 3 أيام كاملة.

وقالت الحماية المدنية إنه سيتم الإعلان لاحقاً عن مزيد من التفاصيل، فيما أظهرت مقاطع فيديو اللحظات الأولى لإنقاذ الطفل وسيم، الذي بقي 3 ليال بمفرده في الغابة الكثيفة، وفي درجات حرارة منخفضة وهو على قيد الحياة.